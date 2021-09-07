Norveç - Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Norveç - Cebelitarık saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Norveç - Cebelitarık maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Norveç - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Norveç - Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Norveç - Cebelitarık saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...