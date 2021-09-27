Eski Fenerbahçeli Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı - Haberler Spor
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Eski Fenerbahçeli Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı

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1 kişiyi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı yol verme kavgasında katil zanlısı olan eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk'ün, cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından gelen görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracından silahıyla ateş açtığı tespit edildi.

Fanatik'in haberine Öztürk'ün cinayet iddiasıyla gözaltında olduğu, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Şile'deki yol verme kavgasında Sezer Öztürk'ün silahından çıktığı iddia edilen kurşunlar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Görgü tanığı Sezer Öztürk'le ilgili, "Seslere geldik. 'Sizinle işim yok, siz karışmayın' dedi ve adama silahıyla çatır çatır sıktı" ifadesini verdi.

Eski Fenerbahçeli Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı

EĞLENCE MEKANINDA BIÇAKLANMIŞTI

2014 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken Sezer Öztürk'ün ismi yine bir olaya karışmış bu kez bıçaklanan taraf olmuştu. Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan Sezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı. Sezer Öztürk kavgayı hafif yaralı atlatmıştı

Eski Fenerbahçeli Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
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Yorumlar (5)
vedat cici :müebbet yer
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :FENERBAHÇE li değil Eksişehirli ve Beşiktaşlı topçu
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
vedat cici :işine gelmedi dimi
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Haber: Eski Fenerbahçeli Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı - Haberler Spor
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