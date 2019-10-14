Nobel Ekonomi Ödülü alan Esther Duflo kimdir? Esther Duflo biyografi

14.10.2019 16:32

2019 Nobel Ekonomi Ödülü yoksulluğu azaltılmasına yönelik çalışmalarından dolayı 3 ayrı ekonomiste verildi. Ödüle layık görülen ekonomistlerden biri de Esther Duflo oldu. Peki Nobel Ekonomi Ödülü alan Esther Duflo kimdir? Esther Duflo hayatını ve biyografisini sizler için mercek altına aldık.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ ALAN ESTHER DUFLO KİMDİR?

Fransız Esther Duflo, 25 Ekim 1972 doğumludur. Massachusetts Institute of Technology'de Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele ve Gelişme Ekonomisi Profesörü olan Fransız bir Amerikalı ekonomisttir. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab'ın kurucu ortağı ve eş yöneticisidir.

Araştırmaları, gelişmekte olan ülkelerde hanehalkı davranışları, eğitim, finansmana erişim, sağlık ve politika değerlendirmesi dahil olmak üzere mikroekonomik konulara odaklanmaktadır. Banerjee, Dean Karlan, Kremer, John A. List ve Sendhil Mullainathan ile birlikte, ekonomi alanındaki nedensel ilişkileri keşfetmek için önemli bir metodoloji olarak saha deneylerini ilerletmede itici bir güç olmuştur . Ekim 2019'da çıkacak olan Abhijit Banerjee ile "Zor Zamanlar İçin İyi Ekonomi" adlı Juggernaut Kitapları adlı bir kitap yazdı.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Alfred Nobel'in Anısına Ekonomi Bilimlerinde The Sveriges Riksbank Ödülü veya sıklıkla söylendiği şekilde Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi alanında yapılan önemli katkılara verilen bir ödül. Genel olarak, dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilir. 1895'te Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Ödülleri'nden biri değildir ama sıklıkla onlarla özdeşleşmiştir. Ekonomi Ödülü, Nobel Vakfı'nca refere edilip, İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında, Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetinin anısına, kurulmuş ve finanse edilmiştir. Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahipleri gibi, Ekonomi Ödülü sahipleri de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından seçilir ve Nobel Komitelerine benzer olarak bir Ödül Komitesi vardır. Ödül ilk kez, 1969'da Hollandalı ve Norveçli ekonomistler Jan Tinbergen ve Ragnar Frisch'e "ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları" gerekçesiyle verildi.