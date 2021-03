NKN Coin nedir? Güncel NKN Coin yorum ve grafiği

NKN bugünkü fiyatı ₺1,38 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.653.658.431 TRY. NKN son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #301, piyasa değeri ₺808.156.043 TRY. Dolaşımdaki arz 583.666.666 NKN coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 NKN coin.

NKN COİN NEDİR?

NKN veya New Kind of Network, ağ bant genişliğini ve İnternet bağlantısını paylaşmak için halka açık blockchain tabanlı eşler arası Ağlar için açık kaynaklı bir protokoldür. Proje Ocak 2018'de başlatıldı ve Mathematica ve Wolfram | Alpha'nın yaratıcısı Stephen Wolfram ile açık anahtarlı kriptografinin mucidi Whitfield Diffie'yi danışman olarak listeliyor. NKN Mainnet, Temmuz 2019'da piyasaya sürüldü ve 25.000'e kadar tam fikir birliği düğümüne (Bitcoin veya Ethereum'dan daha fazla) sahip.

NKN için dikkate değer kullanım durumları şunları içerir:

İçerik Dağıtım sistemi (Çinli video devi iQIYI ile sözleşme)

Edge computing (China Mobile ile sözleşme)

D-chat (güvenli mesajlaşma uygulaması)

nShell (güvenli uzak terminal erişimi).

NKN'nin fikir birliği algoritması, basit bir yerel çoğunluk kuralının az sayıda yinelemede sistem düzeyinde yakınsamaya yol açabileceği Hücresel Otomata, Yeni Bir Bilim Türü ve Ising Modeline dayanmaktadır. Tasarım amacı, rastgele sayılarda eşit fikir birliği düğümlerine ölçeklendirmektir.

NKN, merkezi sunucular olmadan doğrudan uçtan uca iletişimi mümkün kılmak için genel anahtarlara dayalı küresel bir adresleme şeması kullanır. Paketlerin yönlendirilmesi, her NKN adresini Akor DHT halkası üzerindeki rastgele ve doğrulanabilir bir konuma eşleyen Akor Dağıtılmış Karma Tablosuna (DHT) dayanır.