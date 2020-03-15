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Elif Uzun, Ali ihsan, voleybol, Beşiktaş, Spor

Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

SALON: Cengiz Göllü Voleybol SalonuHAKEMLER: Ali İhsan Gözü, Barış Karakoyun NİLÜFER BELEDİYESPOR: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Aybüke Özdemir, Atkınson, Hümay Topaloğlu (Resmiye Çakmak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar) BEŞİKTAŞ: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün,...

15.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:00
Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ali İhsan Gözü, Barış Karakoyun NİLÜFER BELEDİYESPOR: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Aybüke Özdemir, Atkınson, Hümay Topaloğlu (Resmiye Çakmak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar) BEŞİKTAŞ: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Verda Lal Akın (Fırat Aleyna Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Zülal Çetin, Kardelen Karabıyık, Gökçe Akkaya, Elif Toksoy, Tuana Öztürk) SETLER: 25-8, 25-16, 25-11SÜRE: 60 dakika (17, 21, 22)Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta heyecanında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yendi.

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Bursa temsilcisi, oyunun kontrolünü eline alarak ilk seti 25-8 üstün noktaladı. İkinci sette de kolay sayılar bulan Nilüfer Belediyespor, rakibinin direncine karşın bu seti de 25-16'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın son setinde de başarılı bir oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor, bu setten 25-11, maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Kaynak: DHA

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