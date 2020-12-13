Nilüfer Belediye, seriye bağladı
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Nilüfer Belediye, seriye bağladı

13.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:13
Nilüfer Belediye, seriye bağladı

Oynadığı son 3 maçı kazanan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında rakibi PTT'yi de 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Oynadığı son 3 maçı kazanan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında rakibi PTT'yi de 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Nilüfer Belediyepor ligin ilk yarısında 3-2 yendiği PTT ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk sete etkili başlayan konuk takım PTT oldu ve teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik molanın ardından PTT aradaki farkı açsa da Nilüfer Belediyespor Merve Tanıl'ın servis turu ile 15-15 eşitliği yakaladı. Tekrar hücum gücünü arttıran Ankara ekibi set sonlarında 22-19 üstünlüğü yakaladı. Alınan molanın ardından Nilüfer'in sultanları özelikle bloklardaki başarısı ile 6-1'lik seri yakalayarak seti 25-23 kazandı. İkinci sette ise Nilüferli voleybolcular set boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutarak rakibine şans tanımadı ve seti 25-17 kazandı.

Nilüfer Belediyespor üçüncü sete de file önü üstünlüğünü elinde tutarak skor avantajını ele geçirdi. PTT zaman zaman direnmeye çalışsa da Nilüferli voleybolcular aradaki farkın kapanmasına izin vermeyerek seti 25-19, maçı da 3-0 kazandılar. Nilüfer Belediyespor'da Sarah Wilhite 16 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fulden Ural 11, Merve Nezir 10, Yasemin Yıldırım 9 (5 blok sayısı) sayı üreterek galibiyete katkıda bulundular. Nilüfer Belediyespor oynadığı 21 maçta 15. galibiyetini elde ederek puanını 44'e yükseltti. Nilüfer'in sultanları 23. hafta maçında 23 Aralık 2020 Çarşamba günü deplasmanda Çan Gençlik Kalespor ile karşılaşacak. - BURSA

Nilüfer Belediye, seriye bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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