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Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin geleceğiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özdemir, "TFF olarak 'lig şu tarihte başlayacak' demek gibi bir kararımız olamaz. Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli." dedi.

14.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:45
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ne zaman start alacağı konusundaki çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, devlet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Liglerin başlama tarihi ile ilgili görüşmelerin titizlikle devam ettiğini belirten Özdemir, "TFF olarak 'lig şu tarihte başlayacak' demek gibi bir kararımız olamaz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN KURULLARIYLA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

TFF Başkanı, "Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek" dedi.

(Skorer)

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Haber Yorumları (1)
HAKAN: Ligler ne zaman başlayacak sorusu bile böyle bir durumda, sizin ne olduğunuzu gösteriyor. umarım bu korona bitene kadar birakin maç oynamayı antreman bile yapamazsınız.
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