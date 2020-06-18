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Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve 7 Temmuz'da savunma vermeye çağırması üzerine, sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını koparırken, usta gazeteci Attila Gökçe'ye "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" açıklamasını yaptı.

18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:12

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Sarı-lacivertli camia Özdemir'in, bir röportajında "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" şeklinde yöneltilen soruya, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon 2010-11 sezonudur. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" cevabını vermesi üzerine tepki vermişti.

Başkan Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy, Özdemir'i sert bir dille eleştirmiş, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise sözlerini düzeltmesi için TFF başkanına çağrıda bulunmuştu.

NİHAT ÖZDEMİR'İ ŞAŞIRTAN TARİH

Fenerbahçe Disiplin Kurulu Başkanı Tayyar Başaran'ın Özdemir'e gönderdiği 9 Haziran 2020 tarihli yazıda, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz salı günü saat 16.00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 49. maddesinin 5. bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususu bilgilerinize rica ederim" ifadeleri iplerin kopmasına neden oldu.

Nihat Özdemir bunun üzerine dün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderdiği cevapta, "09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliği edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

"KENDİ İPİMİ KENDİM ÇEKERİM"

Milliyet yazarı Attila Gökçe'ye gelişmeleri yorumlayan Özdemir, "Disiplin Kurulu mektubu 9 Haziran'da hazırlıyor ama 11 Haziran'da Vefa Küçük bana sözlerimi düzeltmem için bir mektup yolluyor. Bu nasıl bir iş? Hem TFF'nin sitesinde, hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluk var ortada. Hala bana sorular yöneltiyorlar. Neyin tartışması bu anlamış değilim. Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin ipimi çekmesine izin vermem" diye konuştu.

(Milliyet)

Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
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