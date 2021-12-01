"Nihat Özdemir'i zor durumda bırakıyorlar" diyen Burak Elmas hedef gösterdi: Gizli ses kaydı yapan gözlemciler var - Haberler Spor
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"Nihat Özdemir'i zor durumda bırakıyorlar" diyen Burak Elmas hedef gösterdi: Gizli ses kaydı yapan gözlemciler var

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. TFF'ye yönelik çarpıcı ifadeler kullanan Elmas, "TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas'ın TFF gözlemcileriyle ilgili kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

"HAKEM RAPORUNU DEĞİŞTİREN GÖZLEMCİLER VAR"

Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz" dedi.

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