Nicolas Isimat Mirin'e Fransa'dan talip çıktı!

Beşiktaş'ın geçen sezonun ikinci yarısında transfer ettiği fakat beklentileri karşılayamayan Isimat Mirin için Amiens devrede. Fransız kulübü Mirin transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. Fransız basınındaki haberlere göre, Mirin için şu ana kadar en ısrarlı kulübün Amiens olduğu yazıldı.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAYA HAZIR

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda sol stoper arayışlarını sürdürürken, Mirin'in performansının da yetersiz görülmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya hazır. Ancak Beşiktaş yönetimi Mirin transferi için ciddi bir teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki futbolcuyu gönderecek.

GEÇEN SEZON 14 MAÇTA OYNADI

Isimat Mirin Beşiktaş ile geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta görev aldı. PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)