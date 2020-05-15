Nicola Ventola'nın Spartak Moskova'ya Attığı Serbest Vuruş Golü
Ekim 1998'de Inter'in Spartak Moskova ile oynadığı maçta kazanılan serbest vuruşta Nicola Ventola, Ronaldo'dan aldığı pasla harika bir vuruşla topu Spartak Moskova filelerine gönderiyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Ekim 1998'de Inter'in Spartak Moskova ile oynadığı maçta kazanılan serbest vuruşta Nicola Ventola, Ronaldo'dan aldığı pasla harika bir vuruşla topu Spartak Moskova filelerine gönderiyor.
Kaynak: Dugout