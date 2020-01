: Neymar'ın Demi Lovato ile aşk yaşadığı iddia edildi

07.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:17

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, saha içindeki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Son iddia ise İspanyollardan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun "Sorry not sorry" isimli şarkısını arabasında dinleyen ve sosyal medyadan ünlü şarkıcıyı etiketleyerek bir paylaşım yapan Neymar, "Yeni şarkını çok beğendim" diyerek Demi Lovato'ya öpücük gönderdi.

"TEŞEKKÜRLER NEYMAR"

Demi Lovato ise Neymar'a yine sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi ve "Bu, benim için harika bir şey. Teşekkürler Neymar" ifadelerini kullandı.

İspanyol basını ise, Neymar ile Demi Lovato'nun yakın zamanda birbirlerini takip ettiğini yazarken, takip hamlesinden sonra ikilinin birbirlerine video göndermesinin, yeni bir aşkın başlangıcı olduğunu iddia etti.

