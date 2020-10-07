Neymar'a ırkçılık yaptığı iddia edilen Alvaro Rodriguez'den mesaj itirafı: 2 milyon tane aldım

Marsilya'nın İspanyol stoperi Alvaro Rodriguez, PSG ile oynadıkları maçta Neymar'a ırkçı söylemler sarf ettiği iddia edilen olayın ardından ölüm tehditleri aldığını ve o günden bu yana telefonuna 2 milyon whatsApp mesajı geldiğini söyledi.

PSG'nin Marsilya ile karşı karşıya kaldığı maçın en çok konuşulan olaylarından biri olan olayın baş kahramanı Alvaro Gonzalez, ölüm tehditleri aldığını ve evinden dışarı çıkmadığını söyledi.

İspanyol oyuncu verdiği röportajda ırkçı söylemler söylediği iddia edilen Neymar olayı ile ilgili sorulan soruları ilk kez yanıtladı.

"2 MİLYON WHATSAPP MESAJI ALDIM"

Tehditler nedeniyle evinden çıkamadığını belirten Rodriguez, "O maçtan sonra telefon numaramı kim sızdırdıysa 2 milyon tane whatsApp mesajı almışımdır. 1 aydır aldığım ölüm tehditleri yüzünden evden çıkmadan yaşıyorum" dedi.

"SABAH KALKTIĞIMDA TELEFONUMDA 20000 MESAJ"

Telefonunun polisin elinde olduğunu söyleyen savunma oyuncusu, "Her sabah uyandığımda 20 bin tane mesaj telefonuma geliyordu. Şimdi telefonum polisin elinde. Bazı numaraları engellemeyi başardılar. Annemin işlettiği bir mağazamız var, ona da sürekli tehdit mesajları geliyor" ifadelerini kullandı.