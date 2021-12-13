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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 35.919,53 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 4.707,26 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 15.612 puan oldu.

ABD'de yıllık enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasına rağmen geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının cuma günü açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların piyasaların odağında olduğunu, enflasyondaki yükseliş eğiliminin bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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