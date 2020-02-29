New York borsası karışık seyirle kapandı
Hisse senedi piyasası, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle, 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.
29.02.2020 01:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:32
Hisse senedi piyasası, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle, 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.
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Kaynak: Dunya.com