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New York borsası karışık seyirle kapandı

Hisse senedi piyasası, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle, 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.

29.02.2020 01:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:32
New York borsası karışık seyirle kapandı

Hisse senedi piyasası, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle, 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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