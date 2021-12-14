New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,89 azalarak 35.650,95 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalışla 4.671,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 kayıpla 15.413,3 puana indi.

Amerikan borsasında endeksler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) salı günü başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi negatif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına ilişkin endişeler endekslerin aşağı yönlü hareketinde etkili oldu.

Analistler, yatırımcıların Fed toplantısından çıkacak kararları beklediğini, enflasyondaki yükseliş eğiliminin bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini belirtti.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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