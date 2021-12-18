NEVÜ Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu

NEVÜ Öğrencileri 'Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında grup birinciliği elde etti. NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Utku Batur ve Oğuz Hakan Sözüer, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyük Erkekler A Kategorisi Tenis Müsabakalarını grup birincisi olarak tamamladı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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