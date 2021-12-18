NEVÜ Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEVÜ Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu

NEVÜ Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

NEVÜ Öğrencileri 'Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu.

NEVÜ Öğrencileri 'Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında grup birinciliği elde etti. NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Utku Batur ve Oğuz Hakan Sözüer, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyük Erkekler A Kategorisi Tenis Müsabakalarını grup birincisi olarak tamamladı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title