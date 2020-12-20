Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1
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Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

20.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:17
Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

STAT: GaziHAKEMLER: Berkan Çetin, Abdülhamit Söyler, Buğurhan GülerNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, Erhan, Ahmet (Dk.81 Anıl), İsmail, Muhammet, Efe Can, Hasan, Muhammed (Dk.81 Furkan Işık), Emrah, Youssef (Dk.68 Emre), BurakMALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Yasin (Dk.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Berkan Çetin, Abdülhamit Söyler, Buğurhan Güler

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, Erhan, Ahmet (Dk.81 Anıl), İsmail, Muhammet, Efe Can, Hasan, Muhammed (Dk.81 Furkan Işık), Emrah, Youssef (Dk.68 Emre), BurakMALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Yasin (Dk.85 Berkehan), Fahri (Dk.59 İzlem), Emre (Dk.89 Erhan), Akın (Dk.89 Gürkan), Gökhan, Erçin, İlker, Mücahit, Ali Kemal, SıddıkGOL: Dk. 67 İzlem (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR:  Emrah (Nevşehir Belediyespor), İzlem (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 yenildi.


Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1
Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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