Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? CHP Milletvekili Karabat'tan olay yaratacak iddia

19.08.2019 09:40

Netflix'in Türkiye pazarından çıkacağına yönelik iddia sosyal medyayı salladı. CHP Milletvekili Özgür Karabat, resmi Twitter hesabından "Netflix, RTÜK'ün sansüründen dolayı Türkiye'den çekiliyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen anlayışın uluslararası bir platformun ahlakını sorgulaması gerçekten takdire şayan! AKP, krallıkla yönetilen Katar'da bile olmayan sansür anlayışıyla tarihe geçti!" açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayınların denetimiyle ilgili 1 Ağustos'ta bir yönetmelik yayımlanmıştı. Yönetmelik uyarınca artık söz konusu platformlar RTÜK'ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecek. Yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda kalacak, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu olacak. Yayıncı kuruluşlar yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek.

NETFLIX: TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Netflix'ten yapılan açıklamada "İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz" denilmişti.