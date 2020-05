Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Dizi - Film yayın platformu Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın efsane jenerasyonlarından 1999 kadrosunu anlatan film hazırlığına girdi.

Ünlü film - dizi yayın platformu Netflix bu kez Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki başarılı jenerasyonunu konu alacak bir film yapma hazırlığına girdi.

The Girls of Summer: The U.S. Women's Soccer Team and How It Changed the World (Yaz Kızları: ABD Kadın Futbol Takımı ve Dünyayı Nasıl Değiştirdi) kitabının film haklarını satın alan Netflix'in en kısa sürede çekimlere start vereceği belirtiliyor.

FARKINDALIK YARATMIŞLARDI

Kadın futbolunun 1999'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ev sahibi olup kazanan jenerasyonun o yıl yaşadıkları küresel anlamda kadınların bu sporu yapmasının farkındalığını büyük ölçüde artırmıştı.

Amerika Kadınlar Milli Takımı 1991, 1999, 2015 ve 2019'da Dünya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.