Galatasaray'da transfer hareketliliği, Nelsson ile ilgili bir gelişme yaşandı. Nelsson'un şapkasında yazan ifadeler gündem oldu. Nelsson'un şapkasında ne yazdığı merak konusu oldu ve bu durum futbolseverler arasında tartışma yarattı.Peki, Nelsson şapkasında ne yazıyor?

NELSSON ŞAPKASINDA NE YAZIYOR?

Gazeteciİbrahim Seten, ""Victor Nelsson önümüzdeki sene kesinlikle olmaz. Oyuncu 'Bu iş yerinde çalışmak istemiyorum' yazan bir şapkayla antrenmanlara gelip gidiyor. Bu durumdan hem arkadaşları, hem kulüp yetkilileri, hem yöneticiler çok rahatsız. Nelsson'un çok tahrik edici, provokatif hareketleri var. Kolay kolay bir daha Galatasaray forması göremez. Ne olursa olsun olmaz." ifadelerini kullandı.

NELSSON KİMDİR?

14 Ekim 1998'de Danimarka'nın büyüleyici sahil kasabası Hornbæk'te dünyaya gelen Victor Enok Nelsson, futbola Nordsjælland altyapısında başladı. Üstün yeteneği ve disiplinli çalışmasıyla kısa sürede dikkat çeken Nelsson, henüz 18 yaşındayken A takıma yükselerek profesyonel kariyerine erken bir başlangıç yaptı.

2019'da Danimarka devi FC Kopenhag'a transfer olan genç stoper, burada gösterdiği sağlam duruş ve liderlik vasıflarıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Savunmada yüksek top kullanma becerisi, fiziksel gücü ve zekasıyla öne çıkan Nelsson, 2021 yazında Galatasaray'a 7 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk sezonundan itibaren takımın savunmasının bel kemiği hâline gelen Nelsson, hem defansif katkıları hem de golü bulma yeteneğiyle taraftarın sevgisini kazandı. Soğukkanlılığı, mücadeleci ruhu ve takım arkadaşlarıyla uyumuyla Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.