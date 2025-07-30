Bugün Wolverhampton ile yollarını ayırdığını duyuran Nelson Semedo'nun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Tecrübeli sağ bekle el sıkışıldığı ve sürecin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı konuşuluyor. Nelson Semedo kim, kaç yaşında, mevkisi ne?

SKRINIAR HAMLESİNDEN SONRA BİR BOMBA DAHA

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı resmi imza için İstanbul'a getirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yeni bir transfer daha gerçekleştirdiği iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu kez rotasını İngiltere Premier League'den ayrılan bir isme çevirdi.

SEMEDO İSMİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR MU?

Bugün Wolverhampton ile yollarını ayırdığını duyuran Nelson Semedo'nun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Tecrübeli sağ bekle el sıkışıldığı ve sürecin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı konuşuluyor.

UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Portekizli futbolcunun bulunduğu uçağın İstanbul'a doğru yola çıktığı bildirildi. Oyuncunun gece yarısı, yaklaşık 00.00 sularında İstanbul'a iniş yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise havalimanında coşkulu bir karşılama için hazırlıklara başladı.

WOLVERHAMPTON'IN TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI

2020/21 sezonunda Barcelona forması giyerken, Wolverhampton tarafından 32 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Semedo, kulüp tarihinin en büyük mali hamlelerinden birine imza atmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonu boyunca Wolverhampton formasıyla 38 resmi maça çıkan 31 yaşındaki sağ bek, toplamda 3153 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında takımına 5 asistlik katkı sundu.

NELSON SEMEDO KİM?

Nelson Semedo dinamik ve deneyimli bir sağ bek olup Benfica altyapısından yetişmiş, Barcelona ve Wolves gibi üst düzey kulüplerde forma giymiş ve Portekiz milli takımıyla uluslararası başarılar kazanmış sağ bek mevkiinde oynayan oyuncudur.