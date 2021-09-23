Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in namağlup 2 takımı olan Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. büyük bir heyecana sahne olan maç 2-2 sona erdi.

TRABZONSPOR PES ETMEDİ

Trabzonspor henüz maçın 1. dakikasında Cornelius'un golüyle öne geçerken, 8. dakikada Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Konyaspor 20. ve 46. dakikalarda Endri Çekici'nin golleriyle 2-1 öne geçti. Mücadelede geriye düştükten sonra baskısını artıran bordo-mavililer aradığı golü 76. dakikada buldu. Bruno Peres'in yaptığı ortada Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmak istediği top Amir Hadziahmetovic'e çarpıp ağlarla buluştu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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