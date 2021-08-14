Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti

Süper Lig'in açılış haftasında Fatih Karagümrük, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Djilobodji kendi ağlarını bularak 10. dakikada Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. Sagal 17'de penaltıdan eşitliği getirdi. Golü atan Sagal, 45'te kırmızı kart gördü. 19'da Pesic 2-1 yaptı. 90'da Ahmed Musa skoru 3-1'e getirdi. 90+4'te kendi ağlarını bulan Djilobodji, bu kez farkı 1'e indirdi ama yetmedi. Geçen sezon F.Bahçe'den gönderilen Erol Bulut, böylece Antep'teki ilk maçında yenilgi yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş-Rize maçının ardından sahneyi Karagümrük ve Gaziantep aldı. Karagümrük, Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. Antep ekibinin gollerini 19'da Pesic ve 90'da Ahmed Musa kaydetti, Djilobodji ise 10'uncu dakikada kendi ağlarını buldu. Antep'in golleri 17'de Sagal'dan ve 90+4'te Djilobodji'den geldi.

İLK MAÇTA HÜSRAN

Erol Bulut, Antep'teki ilk maçında hüsran yaşadı. Karşılaşmada ev sahibi ekip daha üstün oynayan ve pozisyonlara giren taraftı. Antep'ten Sagal'ın kırmızı kart görmesi maçın dengesini değiştiren unsur oldu.