NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, ayın en iyi genç oyuncusu seçildi. 18 yaşındaki Akman, Ağustos ayında takımının oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösterdi.

Bundesliga ekibi E. Frankfurt, geçen sezon başında Bursaspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ali Akman'ı, Nec Nijmegen'e kiralamıştı. Genç yıldız gösterdiği performansla Hollanda Ligi'ne damga vurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEBRİK ETTİLER

Ağustos ayında Nec Nijmegen'in oynadığı 3 maçta 2 gol atan Ali Akman, ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Akman'ı Türkçe tebrik etti.

NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi
Haberler.com - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Aleyna Tilki
Spor Cristiano Fatih Terim Lionel Messi Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 22:15:50. #1.17#