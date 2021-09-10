NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi
Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, ayın en iyi genç oyuncusu seçildi. 18 yaşındaki Akman, Ağustos ayında takımının oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösterdi.
Bundesliga ekibi E. Frankfurt, geçen sezon başında Bursaspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ali Akman'ı, Nec Nijmegen'e kiralamıştı. Genç yıldız gösterdiği performansla Hollanda Ligi'ne damga vurdu.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEBRİK ETTİLER
Ağustos ayında Nec Nijmegen'in oynadığı 3 maçta 2 gol atan Ali Akman, ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Akman'ı Türkçe tebrik etti.
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