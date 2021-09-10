NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi

Bundesliga ekibi E. Frankfurt, geçen sezon başında Bursaspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ali Akman'ı, Nec Nijmegen'e kiralamıştı. Genç yıldız gösterdiği performansla Hollanda Ligi'ne damga vurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEBRİK ETTİLER

Ağustos ayında Nec Nijmegen'in oynadığı 3 maçta 2 gol atan Ali Akman, ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Akman'ı Türkçe tebrik etti.

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