Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu - Haberler Spor
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Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu

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2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Türkiye, sahasında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını Ay-Yıldızlılar 3-0 önde kaparken Burak Yılmaz'ın istatistikleri maça damga vurdu. Deneyimli futbolcu, 3 golün de asistini yaparak takıma büyük katkı sağladı.

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kritik maçta Cebelitarık'la karşı karşıya geliyor. Rakibini farklı bir skorla geçerek Norveç'e karşı averaj üstünlüğünü yakalamaya çalışan Ay-Yıldızlı ekip mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapattı.

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda da Halil Dervişoğlu'nun golleriyle A Milli Takım, Cebelitarık karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalarken, Burak Yılmaz'ın çılgın istatistiği göz kamaştırdı. Takımın ilk yarıda attığı tüm gollerin asistini yapan deneyimli futbolcu büyük alkış topladı.

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