Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu
2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Türkiye, sahasında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını Ay-Yıldızlılar 3-0 önde kaparken Burak Yılmaz'ın istatistikleri maça damga vurdu. Deneyimli futbolcu, 3 golün de asistini yaparak takıma büyük katkı sağladı.
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kritik maçta Cebelitarık'la karşı karşıya geliyor. Rakibini farklı bir skorla geçerek Norveç'e karşı averaj üstünlüğünü yakalamaya çalışan Ay-Yıldızlı ekip mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda da Halil Dervişoğlu'nun golleriyle A Milli Takım, Cebelitarık karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalarken, Burak Yılmaz'ın çılgın istatistiği göz kamaştırdı. Takımın ilk yarıda attığı tüm gollerin asistini yapan deneyimli futbolcu büyük alkış topladı.
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