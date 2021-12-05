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Ne olduysa 33 dakikada oldu! Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş

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Ne olduysa 33 dakikada oldu! Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Verona, deplasmanda 3 farklı geriye düştüğü maçta Venezia'yı 4-3 mağlup etti. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un hocalığını yaptığı İtalyan ekibi, yalnızca 33 dakikada skoru lehine çevirme başarısı gösterdi.

İtalya'da Venezia-Verona karşılaşması yıllarca unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Igor Tudor'un teknik direktörülüğünü yaptığı Verona, 3-0 geriye düştüğü maçı 33 dakikada 4-3 lehine çevirmesini bildi.

33 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

Mücadelede Verona'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Thomas Henry (kendi kalesine), 65. dakikada penaltıda Gianluca Caprari, 67. dakikada ve 85. dakikada Giovanni Simeone kaydetti. Venezia'nın gollerini ise 12. dakikada Pietro Ceccaroni ile 19 ve 27. dakikada Thomas Henry kaydetti.

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