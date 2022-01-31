Ne Fener ne Galatasaray! Vedat Muriqi yeni takımına resmen imzayı attı
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Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi, Real Mallorca'ya transfer oldu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcünün Lazio'dan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
La Liga ekibi Real Mallorca, Lazio'dan Vedat Muriqi'i renklerine bağladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Kosovalı golcü, sezonun geri kalanında İspanyol ekibinin formasını giyecek.
LAZIO FORMASIYLA 49 MAÇTA FORMA GİYDİ
Real Mallorca'dan yapılan açıklamada, Vedat Muriqi'in sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Kosovalı golcü, Lazio formasıyla çıktığı 49 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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