NBC - Trump, ticaret bakanını görevden almayı planlıyor

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u, 2020 yılındaki nüfus sayımına vatandaşlık bilgisi sorusu dahil edilmediği için, görevden almayı planladığı duyuruldu.

NBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırıdığı haberine göre, Trump, Ross'a Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşması konusunda olan öfkesine eklenen seçim konusu üzerine Ross'u görevden almayı planlıyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul