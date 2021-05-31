NBA yıldızı taraftarın başını yaktı! Takımının amblemine basan sporcuya pet şişe attığı için tutuklandı

Brooklyn Nets'in Boston Celtics'i 141-126 yendiği karşılaşmada Kyrie Irving'e pet şişe atan taraftar tutuklandı. Daha önce Irving ile sosyal medyada atıştığı aktarılan taraftar, maç sonu Irving'in kışkırtmalarına dayanamadı ve içtiği suyun şişesini fırlattı. Tutuklamanın kararına NBA dünyası inanamadı. NBA yönetiminin, ambleme basarak taraftarı kışkırtmasından ötürü Irving'e ceza vereceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Müslüman olduğunu duyuran Irving, bu kez başka olaylarla gündeme geldi. Eski takımı Boston Celtics'i deplasmanda yendikleri maçın ardından Kyri Irving, Boston'ın parkedeki amblemini ezme taklidi yaptı. Sosyal medyadan daha önce Irving'le atışmaya giren taraftar ise buna dayanamayıp basketbolcuya pet şişe fırlattı.

MÜDAHALE ETTİ

Pet şişe atmasının ardından taraftar yaka paça gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak Irving'in de yaptığı centilmenlik dışı hareketleri sebebiyle ceza alabileceği belirtildi. NBA takip eden kitle, taraftarın bu sebeple tutuklanmasına tepki gösterdi.