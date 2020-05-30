NBA’in geleceği belli oluyor NBA yönetimi, Mart ayında Utah Jazz’in Fransız pivotu Rudy Gobert’e koronavirüs teşhisi konulmasından sonra ligi askıya aldıklarını açıklamıştı.

NBA yönetimi, Mart ayında Utah Jazz’in Fransız pivotu Rudy Gobert’e koronavirüs teşhisi konulmasından sonra ligi askıya aldıklarını açıklamıştı.

O günden beri sezonun devamına yönelik farklı senaryolar konuşulsa da asıl planlar son 15 günlük periyotta belli olmaya başladı.

ESPN’de yer alan bir habere göre; NBA yönetiminin 4 Haziran Perşembe günü toplanarak lig komisyoneri Adam Silver’ın sezona 31 Temmuz’dan itibaren devam etme önerisini onaylamak için toplanacağı belirtildi.

Bu onaylama sırasında ise dört senaryonun konuşulması bekleniyor:

Şu anki takımlarla direkt play-off

20 takımlı grup formatı

22 takımlı, play-off takımlarının belirleneceği turnuva formatı

30 takımlı, 72 maçlık normal sezon

Maçların 31 Temmuz’da başlamasının son iki ayda oyuncuların bireysel bazda kaybettiği odak-enerji gibi unsurların toparlanmasına da yardımcı olması bekleniyor.

Tüm faaliyetlerin Orlando’daki Walt Disney World Resort’ta yer alan ESPN Wide World’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.