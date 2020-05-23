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NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı

New York Knicks'in ve NBA'in unutulmaz pivotlarından olan 57 yaşındaki efsanevi isim Patrick Ewing, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
23.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:42

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncusu Patrick Ewing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

"İYİLEŞECEĞİM VE BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Mezun olduğu Georgetown Üniversitesinin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü 3 yıldır sürdüren Ewing, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu virüs hafife alınmamalı. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Knicks'in sembol oyuncularından 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA kariyerinde 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. Ewing ayrıca ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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