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Nazilli'de Sedat tamam

TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Sedat Cengiz'le anlaştı.

23.08.2019 13:01
Nazilli'de Sedat tamam

TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Sedat Cengiz'le anlaştı. Gölcükspor'la sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla resmi mukavele imzalayacağı belirtildi.
Forvet arkasında görev alan 27 yaşındaki oyuncu, Sandıklıspor'da profesyonel oldu. Karacabey Belediyespor, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, 1920 Maraşspor, Tekirdağspor, Anagold 24 Erzincanspor kulüplerinde de görev alan Sedat, geçen sezon ligde toplam 10 gol attı.


Kaynak: DHA
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