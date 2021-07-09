Nazilli Belediyespor sponsoruyla devam
MİSLİ.com 2'nci Lig'de 3 yıl sonra yeniden mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor, forma sponsoru Uğur Şirketler Grubu'yla sözleşme yeniledi.
MİSLİ.com 2'nci Lig'de 3 yıl sonra yeniden mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor, forma sponsoru Uğur Şirketler Grubu'yla sözleşme yeniledi.
Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Genel Kaptan Haluk Volaka, şirket yöneticileri Erdoğan Ulaş, Süleyman Erürker ve Hakkı İlbay katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak