Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor
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Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 4 maç kala 51 puanla ikinci sırada yer alıp kalan haftalarda az da olsa şampiyonluk şansını sürdürürken Play-Off'u da garantilemeye çalışan Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig hedefine kenetlendi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 4 maç kala 51 puanla ikinci sırada yer alıp kalan haftalarda az da olsa şampiyonluk şansını sürdürürken Play-Off'u da garantilemeye çalışan Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig hedefine kenetlendi. Ligde altıncı sıradaki Yomraspor'un 8 puan önünde olup perşembe günü evinde Tekirdağspor'u da yendiği takdirde Play-Off'u garantileme ihtimali bulunan Nazilli'de Teknik Direktör Mesut Toros, kendi işlerine bakacaklarını söyledi.

Son 2 maçını kazanan siyah-beyazlı ekipte Mesut Toros, "Bizim hedefimiz belli. Bizim hedefimiz bir üst lig. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Çok iyi bir ekibimiz ve kadromuz var. Tüm oyuncularımız da bir üst ligi istiyorlar. Bu durum da bizleri sevindiriyor. Bu sezon bitiminde bir üst lige yükselerek tüm taraftarlarımızı sevindireceğiz. Çünkü tüm Nazilli bunu hak ediyor. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Tekirdağspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor
Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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