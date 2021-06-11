Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza
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Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza

Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon son 5 haftaya 9 puan farkla geride giren takıma mucize bir şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör Mesut Toros'la yollarını şok bir şekilde ayırarak futbolseverleri şaşırtan Nazilli Belediyespor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon son 5 haftaya 9 puan farkla geride giren takıma mucize bir şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör Mesut Toros'la yollarını şok bir şekilde ayırarak futbolseverleri şaşırtan Nazilli Belediyespor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde adım atmak için yeni sezonda 2'nci Lig'deki bütçenin netleşmesini bekleyen Nazilli, iç transferde Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Tamer Arıcı, Muhammed Ali Aydın, Burak Evren, Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile nikah tazeledikten sonra Sefa Korkmaz'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde Başkan Vekili Kadir Mutlu'nun katıldığı törenle imza atan defans oyuncusu, "Evimde kaldığım için mutluyum. Şampiyonluk hikayesinde yer aldığım kulübüm ile tekrar anlaşmak beni çok mutlu etti. Bu güzel camiada daha güzel başarılara imza atacağımıza canı yürekten inanıyorum. Herkes için hayırlı olsun" dedi.

Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza
Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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