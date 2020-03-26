Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü İtalya'da modellik yapan Nathalia Felix, koronavirüs salgını sonrası futbolcu sevgilisi Douglas Costa'nın kulübü Juventus'tan izin almasıyla birlikte İtalya'yı terk etti ve ülkesi Brezilya'ya döndü.

İtalyan devi Juventus, koronavirüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden olmuş ve iki yıldızı Rugani ile Dybala'nın yapılan testleri pozitif çıkmıştı.

Birkaç haftadır futbolcularını evlerinden çıkmama konusunda uyaran Juventus, bazı futbolcularının ülkelerine dönmesine izin verdi. Bu isimler arasında Higuain, Ronaldo, Pjanic ve Khedira'nın yanı sıra Brezilyalı yıldız Douglas Costa ve Nathalia Felix de var.

Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix

İZNİ FIRSAT BİLDİ, ÜLKESİNE DÖNDÜ

Costa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Brezilya'da olduğunu söylerken, yıldız futbolcunun sevgilisi Nathalia Felix de Costa'nın kulüpten izin almasını fırsat bilerek Brezilya'ya döndü.

İtalya'da Douglas Costa'yla birlikte yaşayan ve hem Brezilya'da hem de İtalya'da modellik yapan Felix, son günlerde Brezilya'dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.