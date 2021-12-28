Nasadoge Menemenspor: 1-0

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçta başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.