Napoli taraftarının Osimhen için açtığı pankart gündem oldu. Peki, Napoli taraftarının Osimhen pankartında ne yazıyor?

NAPOLİ TARAFTARININ OSİMHEN PANKARTINDA NE YAZIYOR?

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği muhteşem performansla taraftarın gönlünde taht kuran Victor Osimhen, Napoli taraftarlarının hedefinde. Sarı-kırmızılıların kalıcı transfer için anlaşma sağladığı Nijeryalı yıldıza, İtalyan taraftarların tepkisi oldukça sert oldu.

Napoli taraftarları, Osimhen için açtıkları pankartta, "Osimhen, cehalet hayat boyu peşini bırakmayacak. Sen kimsin ki? Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!" ifadelerini kullandı.

Bu çirkin gösteri, sosyal medyada da büyük tepki çekerken, Galatasaray taraftarları ise Osimhen'e sahip çıkarak Napoli taraftarlarını kınadı.