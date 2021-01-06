Napoli - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Napoli - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

06.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Napoli - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Napoli - Spezia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Napoli - Spezia maçıdır. Peki Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

NAPOLİ - SPEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Napoli - Spezia maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

NAPOLİ - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Napoli - Spezia maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.

NAPOLİ - SPEZİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diego Armando Maradona Stadyumu, Napoli'da oynanacak.

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