Napoli - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Napoli - Spezia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Napoli - Spezia maçıdır. Peki Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
NAPOLİ - SPEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Napoli - Spezia maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başlayacaktır.
NAPOLİ - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Napoli - Spezia maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.
NAPOLİ - SPEZİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Diego Armando Maradona Stadyumu, Napoli'da oynanacak.