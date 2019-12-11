Napoli'nin San Paolo'daki Udinese Zaferi

11.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:14

2018-19 Serie A sezonunda Napoli sahası San Paolo'da Udinese'yi konuk etti. Şampiyonluk yarışındaki Napoli, ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen konuk ekip 6 dakikada iki gol kaydederek şok edici bir şekilde oyuna yeniden ortak oldu. İkinci yarıda galibiyet arayan Napoli, forvetleri Milik ve Mertens'in golleriyle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 4-2 kazandı.