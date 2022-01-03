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Napoli'de hedef 'Kim'

Napoli'de hedef 'Kim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Seri A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor.

İtalya Seri A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında Beijing Guoan'dan katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'ye, İtalyan ekibi Napoli talip oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli'de Kostas Manolas'ın takımdan ayrılması, Kalidou Koulibaly'nin ise hem sakatlık hem de Afrika Kupası'nda görev alması sebebiyle gözünü sarı-lacivertlilerin futbolcusu Kim'e dikti. İtalyan ekibi, Min-Jae transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Federico Fazio ve Axel Tuanzebe isimleri üstünde duruyor. - İSTANBUL

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