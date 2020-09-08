Napoli, City'ye giden Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor
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Napoli, City'ye giden Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor

Yıldız futbolcusu Kalidou Koulibaly'i 75 milyon euroya Manchester City'e satmaya hazırlanan Napoli, yerine Lyon'dan Galatasaray'ın eski oyuncusu Jason Denayer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Fransız kulübü, 25 yaşındaki stoper için 30 milyon euro talep etti.

Napoli, City'ye giden Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor
08.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:29

Avrupa transfer piyasasında hareketlilik devam ediyor. Kalidou Koulibaly için Manchester City'den gelen 75 milyon euroluk teklifi kabul etmeye hazırlanan Napoli, Senegalli stoperin yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Jason Denayer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Fransa kaynaklı L'Equipe'te yer alan habere göre; Napoli, Jason Denayer için Lyon'dan menajerler aracılığıyla bilgi istedi.

Lyon tarafı ise Belçikalı stoper Jason Denayer için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini ve bu fiyatın altındaki bir rakamı görüşmeyeceklerini İtalyan ekibine iletti.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Napoli'nin Koulibaly'i 75 milyon euroya sattıktan sonra Jason Denayer için resmi teklifini yapacağı ve pazarlıklar için Lyon ile görüşeceği bilgisi verildi.

87 MAÇA ÇIKTI

2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, 2018 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan 25 yaşındaki Jason Denayer, Lyon formasıyla 87 maça çıktı.

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