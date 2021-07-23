Naomi Osaka kimdir? 2020 Tokyo olimpiyatları meşaleyi yakan Naomi Osaka kimdir, kaç yaşında, branşı ne?
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Naomi Osaka kimdir? 2020 Tokyo olimpiyatları meşaleyi yakan Naomi Osaka kimdir, kaç yaşında, branşı ne?

Naomi Osaka kimdir? 2020 Tokyo olimpiyatları meşaleyi yakan Naomi Osaka kimdir, kaç yaşında, branşı ne?
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2020 Tokyo olimpiyatları resmi olarak başladı. Meşaleyi yakan Naomi Osaka kimdir merak edildi. Peki, Naomi Osaka kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Naomi Osaka hangi branşın sporcusudur? Naomi Osaka hangi ülkeyi temsil ediyor? İşte tüm detaylar...

Tenis oyuncusu Naomi Osaka'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Naomi Osaka kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, branşı ne?

NAOMİ OSAKA KİMDİR?

Naomi Osaka (d. 16 Ekim 1997, Chuo-ku, Osaka, Japonya) Japon profesyonel tenis oyuncusudur.

Naomi Osaka doğum tarihi : 16 Ekim 1997

Naomi Osaka kaç yaşında : 23 yaşında

Naomi Osaka nereli : Japonya

Naomi Osaka branşı ne : Tenis

9 Eylül 2018 tarihinde Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazandı. Bu şampiyonluk Japon bir tenisçinin elde ettiği ilk Grand Slam şampiyonluğu oldu.

2019 Avustralya Açık'ta, finalde karşılaştığı Petra Kvitová'yı 7-6(7-2), 5-7, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyon olmayı başarıp, bu galibiyetle ilk kez dünya 1 numarası olurken 2018 Amerika Açık'ın ardından kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI MEŞALEYİ KİM YAKTI?

Olimpiyatlarda meşaleyi yakan isim Japon ünlü tenisçi Naomi Osaka oldu.

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