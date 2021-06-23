Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da

Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando de Colo'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando de Colo'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe Beko, önemli bir hamle daha yaptı. Daha önce kadrosuna Devin Booker, İsmet Akpınar ve Marial Shayok'u katan ve Dyshawn Pierre ile sözleşme yenilen sarı lacivertli ekip, 2019 yılında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Nando de Colo'nun sözleşmesindeki opsiyonu da kullandı. Buna göre, Fransız oyuncu, 2021-2022 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyecek.Fransız oyun kurucu, bu sezon EuroLeague'de 32 maçta süre alırken 15.8 sayı 3.2 ribaunt 3.9 asist ortalamalarını tutturdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TFF'ye karşı dava açacağız
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TFF'ye karşı dava açacağız
Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Boris Johnson İbrahim Reisi Mustafa Şentop
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:07:11. #1.14#

title