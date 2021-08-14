Namiq Alasgarov, Bursaspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Namiq Alasgarov, Bursaspor'da

Namiq Alasgarov, Bursaspor'da
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

BURSASPOR Kulübü, Namiq Alasgarov'u kadrosuna kattığını duyurdu.

BURSASPOR Kulübü, Namiq Alasgarov'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil beeyazlı kuülpten yapılan açıklamada, Azerbaycanlı oyuncunun, Bursaspor'da başarılı bir kariyer geçirmesi dileğinde bulunudldu. Kariyeri boyunca 195 maçta forma giyen orta alan oyuncusu, 40 gol ve 17 asistiyle dikkat çekti. Geçen sezon Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, sezonu 19 gol ve 4 asist ile tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Namiq Alasgarov, Bursaspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:32:32. #1.14#

title