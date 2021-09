Namecoin nedir? Namecoin (NMC) coin güncel yorum ve grafiği

Namecoin bugünkü fiyatı ₺11,77 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺151.572 TRY. Namecoin son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #756, piyasa değeri ₺173.513.513 TRY. Dolaşımdaki arz 14.736.400 NMC coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

NAME COİN NEDİR?

Namecoin bir alan adı kayıt hizmetidir ve Bitcoin'i çatallayan ilk madeni paradır . Bir .com veya .io alan adını kaydettirmeye benzer şekilde, ağda bir .bit alan adı kaydedersiniz. Bu alan sansüre karşı ve aktivite takibine karşı dayanıklıdır. Hükümetler ve büyük şirketler, geleneksel alan adı hizmetleri (DNS) sunucularını kontrol eder. Bu kontrol, örneğin Çin hükümetinin inançlarına aykırı olan web sitelerini nasıl engelleyebileceğidir. Bu düzeyde bir sansürü önlemek için Namecoin, DNS'sini ağdaki kullanıcılar arasında dağıtmak için blok zinciri teknolojisini kullanır.

2011 yılında Namecoin'i "Vince" adındaki sözde anonim bir kurucu yarattı. O zamandan beri Vince ortadan kayboldu, ancak bir çekirdek geliştirme ekibi projeyi canlı tuttu. Proje, resmi web sitesinde listelenen birkaç geliştiriciye sahiptir ve çok sayıda anonim geliştiricinin katkılarından da yararlanır. Namecoin birkaç yıldır tamamen işlevsel ve geliştirme ekibi ayda birkaç kez güncellemeler yayınlıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Namecoin, fikir birliği için Auxiliary Proof of Work (AuxPoW) kullanan ilk kripto para birimiydi. AuxPow kullanılarak, Namecoin ve Bitcoin aynı anda madenciliği yapılabilir. Bu konsensüste, alt blok zinciri, ana blok zincirinin çalışma kanıtına bağlıdır; bu, Bitcoin blok zincirinde yeni bir blok oluşturulursa, Namecoin blok zincirine de ekleneceği anlamına gelir. NameID, Namecoin tarafından getirilen başka bir teknolojidir. İnsan tarafından okunabilen isimleri merkezi olmayan bir şekilde güvenli bir şekilde kaydetmek için açık bir hizmet olarak hizmet eder. NameID, Namecoin ve OpenId arasında, kullanıcıların Namecoin Kimliklerini kolayca OpenID'lere dönüştürebilecekleri bir kombinasyondur. Bu, NameID'yi Zooko üçgeni için bir çözüm haline getirir; bu, istenen üç özellik olduğunu belirtir (İnsan-anlamlı, Merkezi Olmayan, Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Namecoin, en eski kripto para birimleri arasındadır. Piyasada var olduğu süre boyunca, birçok nedene bağlanabilecek bazı durumlarda yüksek bir oynaklık gördü. Namecoin, günümüzde çoğu kripto para biriminden çok daha uzun süredir kripto para piyasasında bulunuyor; ancak buna rağmen yakın zamana kadar pek ilgi görmemiştir. 2014 yılında, yüzlerce yeni kripto para biriminin piyasaya sürülmesi nedeniyle şimdi değişen piyasa değerine göre ilk on kripto para birimi arasında yer aldı. Namecoin, birçok kişi tarafından kırmızı bayrak olarak görülebilecek yaratıcısı tarafından terk edildi. Proje şu anda topluluğunun desteğiyle geliştirilmektedir. Mevcut ekip projeyi aktif olarak ileriye taşıyor ve ayrıca sosyal medya kanallarında düzenli güncellemeler sağlıyor.

NAMECOİN'İN ELON MUSK İLE İLGİSİ VAR MI?

Dünyaca ünlü mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın Twitter kullanıcı adının Name olması üzerine internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta.

Namecoin'in Elon Musk ile bir ilgisi olup, olmadığı hakkında bir bilgi bulunmamakta.

Haberler.com - Gündem