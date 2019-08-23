Naim Süleymanoğlu'nun en uzun yolculuğu

23.08.2019 10:54

Dünyanın en iyi sporcusu unvanına sahip, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu, çok genç yaşında Türkiye'ye iltica etmeye karar verdiğinde sadece kendisi için değil Bulgaristan'daki soydaşlarımız için de her şeyi göze almıştı. Böylece Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan özgürlük yolculuğu Londra üzerinden Ankara'da sonlandığında, Bulgar Türklerinin de özgürlüğe doğru ilk adımları atıldı.

Yayınlanan görüntülerin en özel sürprizi ise anavatanına ve özgürlüğe uçan sporcuya eşlik eden filo komutanın adıyla, iki yıl önce Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'ün anılması.

Dijital Sanatlar Yapımevi'nin bu yıl çekimlerine başladığı ilk proje olan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden yeni teaser yayınlandı. Sayısız dünya rekoru ve şampiyonluklarının yanında üst üste üç olimpiyatta altın madalya kazanarak imkansızı başaran unutulmaz sporcu, ay yıldızlı formasıyla bayrağı her zaman en yukarıya taşıdı.

Halterde gerçekleştirdiği mucize kaldırışların sadece bir istatistik ya da madalya olarak kalmasına izin vermeyen Naim Süleymanoğlu, canını hiçe sayıp çok değerli bir adım attı.

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın yaşadığı haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için ailesi, sevdikleri ve ona sunulan tüm imkanları geride bırakarak anavatana iltica etti. Verdiği özgürlük mücadelesiyle sadece spor tarihinin değil milyonlarca soydaşımızın ve Türk halkının gönüllerinin de şampiyonu oldu.

Naim Süleymanoğlu'nun başarılar ve mücadeleyle geçen hayatından satır başlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin yeni teaser'ında özel bir sürpriz de izleyicileri karşılıyor. İki yıl önce, içinde bulunduğumuz ayda şehit olan Eren Bülbül'ün ismi, anavatana tehlikeli yolculuğunda Naim Süleymanoğlu'na eşlik eden filo komutanının ismi olarak geçiyor. Ünlü piyanist Fazıl Say'ın bestelediği "İnsan İnsan" şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor.

Kaynak: Bültenler