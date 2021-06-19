Nail Kır, Fenerbahçe YDK Başkanlığı için adaylığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nail Kır, Fenerbahçe YDK Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Nail Kır, Fenerbahçe YDK Başkanlığı için adaylığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Prof. Dr. Nail Kır, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Prof. Dr. Nail Kır, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nde Nisan 2021 tarihinde yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlık seçimi, konoravirüs salgını sebebiyle Nisan 2022 tarihine ertelenmişti. Sarı-lacivertli kulübün YDK üyelerinden Prof. Dr. Nail Kır, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yönetim Kurulumuz, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının 18-19 Haziran, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur. Dolayısıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin ertelenmesinin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Kulübümüze yakışan şekilde ilk fırsatta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi için adaylığımı ilan eder, camiamızın bilgilerine arz ederim" dedi.

Prof. Dr. Nail Kır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe Spor Kulübünün en öncelikli amaçları, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef ve ilkeleri doğrultusunda ülkede bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek, eğitime katkıda bulunmaktır. Fenerbahçe, Kurtuluş Savaşında kulüp binasından cepheye silah yollayarak, Harrington Kupasında işgalcileri bozguna uğratarak bu ülkenin hep dayanağı ve umudu olmuştur. Yakın tarihimizde de 3 Temmuz'da uğradığımız haksızlığa karşı haklı direnişimizle terör örgütüne bağlı vatan hainlerine karşı ilk duvar kulübümüz tarafından çekilmiştir. Bu nedenle; Fenerbahçe yıkılmazsa Türkiye de yıkılmaz! Yıkılmayan son kale olan "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesi ile de kulübümüzün gerçek anlamda Cumhuriyetin savunucusu ve de halkın takımı olduğunu daima ortaya koymaktayız. Fenerbahçe, tarihi ve taşıdığı misyon nedeniyle her anlamda bu büyüklüğe yakışacak nitelikte olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olması ve ülke çıkarlarına hizmet eden güçlü bir sivil toplum örgütü haline gelebilmesi için öncelikle tüm organlarının demokratik olması gerekmektedir. Cumhuriyetin ve halkın takımı, Fenerbahçe sadece yönetenlerinin değil tüm sevenlerinin söz sahibi olduğu bir kulüp olmalıdır. Tüzüğümüzde "Yüksek Divan Kurulu, kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda, mevzuat, bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur" ifadesi bulunmaktadır.

Yüksek Divan Kurulu, kulübümüzün en yüksek istişare organıdır. Hem kurul hem de başkanlık makamı bağımsız ve kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun şekilde teşkil olmalıdır. Daha doğru bir ifadeyle; taraf olmamalı ve kulübün ali menfaatleri doğrultusunda görüşlerini açıklıkla ortaya koymalıdır. Tavsiyede bulunma, yol gösterme, danışmanlık görevlerinden feragat etmiş moderatörlük makamı haline gelmiştir. Bu nedenle bizler "Bağımsız Fenerbahçeliler Grubu" olarak bu yola çıkmaya karar verdik. Dünyada yaşanan pandemi salgını nedeniyle Fenerbahçe'mizin 2021 yılı içerisinde yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için net tarih henüz belirlenememiştir. Yönetim Kurulumuz, 2735 Yüksek Divan Kurulu üyesinin katılma ihtimali olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini ertelerken, 25.857 kongre üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını 18-19 Haziran, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur. Dolayısıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin ertelenmesinin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Kulübümüze yakışan şekilde ilk fırsatta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi için adaylığımı ilan eder, camiamızın bilgilerine arz ederim." - İSTANBUL

Nail Kır, Fenerbahçe YDK Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi
Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Bergen Hülya Avşar Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Mert Müldür Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nail Kır, Fenerbahçe YDK Başkanlığı için adaylığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:03:41. #1.14#

title