Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti
35 yaşındaki Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçti. 1,5 milyon euro maaşı olan Dirar'ın ücretinin bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanacağı belirtildi.
Sarı-Lacivertliler, bütçeyi zorlayan futbolcularla peş peşe yolları ayırıyor. Frey, Zanka, Samatta, Lemos gibi isimlerden sonra Nabil Dirar da ayrıldı. Faslı futbolcu Kasımpaşa ile anlaştı.
BİR KISMI KARŞILANACAK
Bugün sağlık kontrollerinden geçen Dirar'ın maaşının bir kısmını Fenerbahçe'nin karşılayacağı belirtildi. Dirar, F.Bahçe'den 1,5 milyon euro alıyor.