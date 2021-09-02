Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti

35 yaşındaki Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçti. 1,5 milyon euro maaşı olan Dirar'ın ücretinin bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanacağı belirtildi.