Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti

Haberler.com - Haberler | Spor

35 yaşındaki Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçti. 1,5 milyon euro maaşı olan Dirar'ın ücretinin bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanacağı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, bütçeyi zorlayan futbolcularla peş peşe yolları ayırıyor. Frey, Zanka, Samatta, Lemos gibi isimlerden sonra Nabil Dirar da ayrıldı. Faslı futbolcu Kasımpaşa ile anlaştı.

Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti

BİR KISMI KARŞILANACAK

Bugün sağlık kontrollerinden geçen Dirar'ın maaşının bir kısmını Fenerbahçe'nin karşılayacağı belirtildi. Dirar, F.Bahçe'den 1,5 milyon euro alıyor.

Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti
Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı
Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı
İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu
İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Şensoy Haluk Levent Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:55:21. #1.14#

title